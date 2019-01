Eesti Kontsert leidis uue juhi

​Täna kogunes SA Eesti Kontsert nõukogu, et jätkata sihtasutusele uue juhatuse liikme otsimist. Eesti Kontserdi nõukogu volitas läbirääkimisi pidama esimehe Toomas Siitani ning läbirääkimistele juhatuse liikme töölepingu sõlmimiseks on kutsutud sihtasutuse praegune arendusjuht Kertu Orro.

«Alustame läbirääkimisi Kertu Orroga, et sõlmida temaga juhatuse liikme leping,» ütles Siitan. «Otsus oli üksmeelne. Valiku puhul sai määravaks see, et Orro on väga hästi kursis Eesti Kontserdi praeguse olukorraga ning tal on valmisolek viia läbi olulisi muudatusi sihtasutuse toimimismudelis ja tegevusplaanis.»