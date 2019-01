Mees tappis elukaaslase ja elas kaks nädalat koos laibaga Lasnamäe korteris

Tänaseks on kokku kogutud tõendid, mille järgi on alust arvata, et kuritöö sooritas naise elukaaslane. «Esmased uurimistoimingud on tehtud ning kõik seni kogutud tõendid viitavad sellele, et alkoholi tarvitamise ajal tekkis neil omavahel tüli,» ütles põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Katrin Pärtlas. Uurimine ja kohtuarsti info viitavad sellele, et kahtlusalune lõi oma elukaaslast noaga, «kuid ei teavitanud sellest meedikuid ega politseid ning naine suri saadud vigastustesse samas korteris.»