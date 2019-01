Naiste esimene poolfinaal lõppes laupäeval fotofinišiga. See annab esikoha Maiken Caspersen Fallale nr.2 (finaali võidab ka tema), teine on Nilsson (+0,01) ning kolmas Sundling (+0,02). See oli kõige efektsem finiš.

FOTO: Tairo Lutter/Postimees