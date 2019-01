Algav nädal toob paukuva pakase

Ilmateenistuse teatel on teisipäeva öösel pilves selgimistega peamiselt sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Külma on 12-18, selgimiste korral paiguti kuni 22 kraadi, saartel ja rannikul 5-10 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm.

Õhtupoolikul lääne poolt pilvisus tiheneb ning hakkab lund sadama. Puhub lõunakaaretuul 2-7, pärastlõunal rannikul kuni 10, õhtul saartel puhanguti 14 m/s. Külma on 8-13, kohati 15, saarte rannikul kuni 4 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund ja saartel võib ka lörtsi tulla. Kohati tuiskab. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-10, rannikul puhanguti 14 m/s, hommikuks pöördub tuul saartel läände. Külma on Ida-Eestis 8-13 kraadi, Lääne-Eestis 0-4 kraadi. Kolmapäeva päeval on peamiselt pilves ilm. Mitmel pool sajab lund. Puhub läänekaaretuul 3-9, ennelõunal puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +1 kraadi.