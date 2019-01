Fotod: Kesklinna asumid jäävad märtsini pühadevalgusesse

«Traditsiooniliselt on jõuludeks kaunistatud Tallinna vanalinna ja südalinna. Kuna aga peame oluliseks, et pimedal ajal oleks rohkem tulede sära ka mujal, siis algatasime juba novembris projekti «Jõuluhoov». Küsisime korteriühistutelt, milliseid kohti sooviksid nemad jõulutuledega kaunistada. Rõõmustav oli, et meie üleskutsele vastasid paljud ning tänu sellele saavad inimesed nautida valgusdekoratsioone ka väljapool vanalinna piire kuni märtsi alguseni,» ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.