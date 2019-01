Rongid ajavad Eestis keskmiselt alla kaks metslooma kuus

Kahjuks on metsloomade rongi teele jäämine paratamatu, selliseid juhtumeid esineb paar korda kuus, ütles esmaspäeval BNS-ile Elroni pressiesindaja Mariis Adamberg.

«Nähes teel metslooma, teeb rongijuht kõik endast oleneva, et otsasõitu vältida – annab signaali ja rakendab kiirpidurdust. Kui otsasõitu siiski vältida ei õnnestu, peatab juht rongi, et see üle kontrollida, ja teavitab juhtunust klienditeenindajat ja reisijaid, taristuettevõtte dispetšerit ning Elroni liikluskorraldajat.»