Narvas leiti põlenud korterist mehe surnukeha

Ida päästekeskuse juhi Ailar Holzmanni sõnul on tegu traagilise sündmusega. «Tuletame meelde, et tulekahju korral on töökorras suitsuandur esimene elupäästja ja selle olemasolu on kohustuslik. Paraku unustatakse suitsuandur pärast paigaldamist tihtipeale ära. Et suitsuanduritest ka kasu oleks, tuleb neid regulaarselt hooldada. Sageli põhjustab traagiliselt lõppeva tulekahju hooletu suitsetamine», ütles Ida päästekeskuse juht.