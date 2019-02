Mupo määras Lasnamäe kuuserüüstajale 120 eurot trahvi

Munitsipaalpolitsei tuvastas mehe ja karistas teda Lasnamäel laste istutatud kuuse kallal vandaalitsemise ees. Tänaseks on ta oma süüd tunnistanud ning saanud ka karistuse.

«Ta selgitas oma käitumise motiive terviserikke ja sellest tuleneva depressiooniga. Väitis, et otsinud kõigepealt majade juures asuvaid kruusakaste, aga nende mitteleidmisel võttis kasutusele järgmise, enda arvates käepärase meetodi. Kuuske pidanud aga äravisatud ja lumme püsti torgatud jõulukuuseks. Karistasime teda heakorra eeskirja rikkumise eest 120 euro suuruse trahviga,» selgitas mupo Lasnamäe piirkonna peainspektor Mihhail Sergejev. Sergejevi sõnul on mees lubanud oma teo heastada ja maikuus istutada samasse kohta uue kuuse.

Sotsiaalmeedias suurt pahameelt tekitanud videos on näha, kuidas mees väikesel kuusel oksad maha raiub ja seejärel need oma auto rataste alla viskab. Ilmselt selleks, et nende abil lumehangest välja sõita. Väidetavalt filmisid video lapsed, kes kuuse oma kodumaja ette olid istutanud.