Romantiline loss ja õudsad mõrvad: „Tänaseks on siin mõrvatud juba 248 inimest“

Planeerides muinasjutulist väljasõitu kallimaga või otsides erilist meeskonnakoolitust kollektiiviga – Laitse Lossist leiab elamuse igaks juhtmiks. See 19.sajandil ehitatud mõisahoone on olnud koduks nii mõnelegi suurkujule, sestap tekitabki lossist õhkuv romantika ja tuudorstiil tõeliselt kuningliku tunde. Tänaseks on see ehtne lossihotell, kus saab korraldada suurejoonelisi seminare, pulmi või sünnipäevi närvikõdi pakkuva mõrvamüsteeriumi mängu saatel. Sulo on optimistlik: „Aasta lõpuks planeerime jõuda 450 laibani“.