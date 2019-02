Keskkonnaispektsioon: Põhja-Tallinna õhk oli üle normi saastatud

Keskkonnainspektsioon on Põhja-Tallinna elanikelt saanud arvukalt kaebusi välisõhus leviva kemikaalilõhna kohta ning seoses kaebuste arvu suurenemisega telliti 2018. aasta teisel poolaastal Eesti Keskkonnauuringute Keskuselt välisõhu kvaliteedi mõõtmised, mille esialgsed tulemused selgusid eelmisel nädalal.

«Väävliühendid ongi peamised lõhna tekitajad ja need tuleb normidega vastavusse viia,» ütles Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhataja Neeme Kass. «Kuna tegemist on mitme ettevõtte tegevuse koosmõjuga, siis on lõhnaprobleemi vähendamiseks vaja kõigi nende panust,» lisas ta.