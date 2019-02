Ravimeid põlgav arst käib mööda Eestit

Need laused on nopitud ravimite ja vaktsineerimise vastaste Facebooki lehelt ja kõik need on kirja pannud üldarst Martin Ruumet. Sama juttu on ta rääkinud oma patsientidele. See on kestnud aastaid. Nii perearstid kui ka terviseamet on proovinud asjale lahendust leida, kuid tulutult.