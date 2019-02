Üle poolesaja eelnõu langeb riigikogust välja

Riigikogu statistikas kajastub nn sahtlisse kukkuvate seaduseeelnõude staatus märksõnaga «menetluses». Et riigikogu koosseis lõpetab, langevad need eelnõud riigikogust välja. Ainus võimalus uuel riigikogu koosseisul neid arutama hakata on siis, kui uus valitsus selleks ettepanku teeb ehk mõne õigusakti ise riigikokku tagasi toob.

Erandiks on kollektiivsed pöördumised – need koosseisu lõppemisega välja ei lange ning neid hakkab uus parlamendisaadikute koosseis arutama. Kollektiivseid pöördumisi on riigikogu kantselei andmetel menetluses neli: «Lõpetada katuseraha jagamine Riigikogus», «Tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamiseks», «Nõuame, et teadmata kadunud inimese otsingu alguses kaasaks riik KOHE kogu olemasoleva ressursi, kaasaarvatud vabatahtliku organisatsiooni SA Kadunud OPEROG», «Maksustame ilutulestikuga paugutamise vabatahtlike päästjate toetuseks».