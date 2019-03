Waldchnep OÜ – ettevõte, mis loob Ida-Virumaal töökohti

Asutaja ja omanik Aare Pihelgas töötas pikka aega hotellinduses, olles mõnda aega ka suure hotelli juht, aga kui see tööleping lõppes, tuli leida uusi väljakutseid. Aeg oli parajasti selline, et tippjuhte leidus üksjagu ja uut samaväärset kohta polnudki niivõrd lihtne leida. Pihelgase sõnul soovitas sõber tal tootma hakata elektrimootoreid, ent Pihelgas ei teadnud sellest suurt midagi. „Käisin tehases vaatamas ja mõistsin, et mina ei ole küll see inimene, kes neid tegema hakkab,” meenutas ta. Samas ei kadunud see mõte peast ja ta pani kokku väikse grupi inimesi, kelle saatis Koerusse Konesko tehasesse kuuks ajaks koolitusele. Samal ajal seati sisse tootmispind Vasalemmas.

Juhuslik polnud ainult see, kuidas Pihelgas elektrimootorite tootmise juurde jõudis – ka ettevõtte nimi sündis üsna juhuslikult ja just tänu sellele, et tootmine sai alguse Vasalemmas. Nimelt see koht, kus esialgu hakati mootoreid valmistama, oli vana talukoht, mida kutsuti Waldchnepi taluks. Ettevõtte loojatele hakkas see nimi meeldima ja nüüd elab pika ajalooga nimi juba täiesti oma elu.

Esimesed paar aastat tegutseti Vasalemmas, aga olude sunnil tuli asukohta vahetada. „Kõigil läks nii hästi, et Tallinna ümbruses oli raske tööjõudu leida,” rääkis Pihelgas. Kaaluti Ukrainasse tootmispinna üürimist, ent Pihelgas leidis, et kõigepealt võiks oma vene keele oskust ja sõnavara täiendada Ida-Virumaal. „Esimene mõte oli kolida Jõhvi, aga selgus, et seal pole tööjõudu ega vabu tootmispindu,” sõnas Pihelgas. Seega otsustati uurida, milliseid võimalusi pakub piirilinn Narva.

Waldchnep OÜ büroo- ja tootmishoone Narva tööstuspargis. FOTO: Waldchnep OÜ

Pihelgas meenutas, et esimese asjana sõitis ta Narva ja ostis kohaliku ajalehe, et aru saada, kui palju on seal kandis tööotsijaid. Kuna Narvas oli parajasti selline olukord, et Kreenholmi tekstiilivabrik hakkas inimesi koondama, oli lootust üsna kiirelt töötajaid leida. Waldchnep rentis ruumid Kreenholmi territooriumile. “Põhimõtteliselt oli nii, et inimene astus ühest uksest välja ja teisest sisse,” kirjeldas Pihelgas töötajate värbamist Narvas.

Narvas on Waldchnep toimetanud juba 12 aastat ja mõni aasta tagasi otsustati ehitada Narva tööstusparki oma kontori- ja tootmishoone. Ettevõtte omaniku sõnul tekkis idee ehitada oma tootmishoone natuke enam kui aasta eest. 2017. aasta lõpus osteti Narva kinnistu ja 2018. aasta maikuus algas juba ehitus. Täna rõõmustab Pihelgast see, et hoone on valmis, oodata tuleb vaid kasutusluba. Hoone ehitamisel olid Waldchnepile toeks KredEx ja Swedbank Eesti. Narva linnavalitsus tunnustas 2018. aastal Waldchneppi otsuse eest investeerida loodavasse ja/või loodud ettevõttesse Narva linnas.

Nurgakivi panek OÜ Waldchnep tehasele möödunud aasta suvel. FOTO: Aare Pihelgas