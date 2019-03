Tallinna linnapea ilmselt loobub riigikokku minekust

Täna teatas valimised võitnud Reformierakond, et alustab koalitsiooniläbirääkimisi Keskerakonnaga, kuid see esialgu Aasa otsust ei mõjuta. «Raske on öelda, kas neist koalitsioonikõnelustest ka midagi saab. Kuid Tallinnas on mul veel palju tööd teha: sooviks valmis ehitada Reidi tee ja panna käima Tallinna väikese ringtee ehituse. Seega tõenäolisemalt jätkan samas ametis. Oluline on, et järgmine valitsus oleks Tallinna suhtes sõbralikult meelestatud,» ütles Aas Postimehele.