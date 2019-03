Fotod: Meremuuseumi uus näitus ühendab seksi ja mere

«Meri ei ole ilmtingimata ainult laevad ja sündmused merel, vaid meri tähendab ka inimesi nende igapäevaste tunnetega selle mere keskel. Sellest see näitus räägibki,» ütles meremuuseumi sisuvaldkonna juht Gerly Heinsoo. Näituse koostamiseks tehti palju koostööd teiste muuseumidega nii Eestist kui väljastpoolt Eestist. Enne Tallinna jõudmist oli näitus avatud Rotterdami meremuuseumis, seejärel Rootsi ja Taani meremuuseumides.

«Meie poolt lisatud kõige olulisem osa on Markuse kirjad. Aga ka laevamudelid, mida me muude näitustega seoses ei ole saanud välja panna. Ja koostöös teiste Eesti muuseumidega saime tuua siia käilakujusid ja muid põnevaid esemeid. Tegemist on suure koostöönäitusega, milles osaleb üle 20 muuseumi,» rääkis muuseumi koguhoidja Mihkel Karu.