Täismahus eesti keeles: Deutsche Welle intervjuu Martin Helmega

Te teete ühe lihtsa vea. Me ei tegutse vastavalt küsitlustulemustele. Me teeme seda, mida teeme, sellepärast et me usume sellesse. Ja me mobiliseerime piisavalt inimesi, kes toetavad meie kurssi. Ja me ei hooli sellest, kes on meie vastu. Tähtis on see, milline on meie toetus. Loomulikult, meie toetus on 20 protsenti. Järelikult on 80 protsenti, kes ei hääleta meie poolt. See on iga partei loogika. Üks partei võitis just parlamendivalimised, kuigi umbes 70 protsenti valijatest on nende vastu.