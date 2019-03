Matti Maasika sõnul tegid Euroopa Liidu juhid selgeks, et enne 12. aprilli on viimane aeg Brexiti leppeks ja see päev on oluline, sest see on viimane päev, kui Ühendkuningriigis saaks veel hakata korraldama Euroopa Parlamendi valimisi, pikema pikenduse peale oleksid nad pidanud Euroopa Parlamendi valimisi korraldama.

«Tegelikult on kas leppega lahkumine- ainus lepe, mis saab olla, on see, mis on olemas,» ütles Maasikas ja lisas, et kui 12. aprillini May parlamendilt heakskiitu ei saa, siis praeguse seisuga on Briti parlament öelnud, et leppeta lahkumine ei ole võimalus ning Briti parlament peab mõtlema, kuidas edasi minna. «Sellisel juhul on see pikendamine palju pikema tähtajaga, europarlamendi valimistega aastaks, võib-olla rohkemaks,» sõnas Maasikas «Aktuaalsele kaamerale».