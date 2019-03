Sibul: liigume jõudsate sammudega pensioni teise samba vabatahtlikuks muutmise suunas

Sibul märkis, et lõplikku kokkulepet pensionisüsteemi osas Keskerakonna, EKRE ja Isamaa kõnelustel sündinud ei ole, kuid tema sõnul liigutakse jõudsate sammudega teise pensionisamba vabatahtlikuks muutumise suunas.

«Toimub lammutamine ja see on kõige küünilisem, mida see (loodav - toim) koalitsioon on tegemas,» märkis Ligi.

Ligi hinnangul on praegune süsteem ainuvõimalik, kuigi ka seda annab tema sõnul parandada. Ligi ütles, et teise samba vabatahtlikuks muutmine pole mõistlik, sest inimesed ei ole valmis säästma ja investeerima ning pensioni fondide tootlus on tema sõnul kindlasti kõrgem kui inimeste «sukasääreraha».

«Eesti inimest ei maksa rumalaks pidada,» vastas Sibul.

Sibul ütles, et tal ei ole uuringuid, millel teise samba vabatahtlikuks muutmisel tugineda. «Kui tahame, et inimene mõtleks oma pensionile ja tulevikule, peame neile andma selle võimaluse,» sõnas ta.

Ligi ütles, et maksuraha üle otsustavad poliitikud oma mandaadi alusel. «Keskmine kodanik kahjuks ei säästa. Sellepärast ongi kogu arenenud maailm läinud kohustusliku säästmise juurde. See on mõõdukas samm, aga see on midagigi. Nüüd lähete teie seda hävitama. Pension saab olema palju väiksem ja pensionärid süvavaesuses,» jätkas Ligi.

Ligi kordas, et kui inimesed vabatahtlikult ei säästa, siis pole ka loota, et nad hakkaksid investeerima. «Inimesed ei ole harjunud investeerima, nad näevad hulka raha, suur osa võtab selle välja ja kui võtab ka vähemus, on sellel hävitavad tagajärjed.»