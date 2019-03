Helir-Valdor Seeder: meil läbirääkimistel punaseid jooni ei olnud

Erakonna juht Helir-Valdor Seeder ütles pärast volikogu istungi lõppu, et täna volikogus arutati eelkõige europarlamendiga seonduvaid küsimusi. «Jah, andsime ka ülevaate koalitsiooniläbirääkimistest ja võtsime vastu ühise avalduse, et oleme valmis minema edasi ja et nendest läbirääkimistest sünnib uus koalitsioon,» ütles Seeder.