Keskerakond kinnitas Tallinna linnapeakandidaadiks Mihhail Kõlvarti

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas esitas täna erakonna juhatusele ettepaneku kinnitada erakonna aseesimehe, Tallinna linnavolikogu esimehe Mihhail Kõlvarti kandidatuur Tallinna linnapea kohale. Ratas sõnas, et linnavalitsus saab uue, kuid kogenud juhi ning Keskerakond jätkab tööd, mis on toonud valimistel tallinlastelt suurima usalduse.

«Mihhail Kõlvart on vastutanud hariduse, kultuuri ja spordi valdkonna eest abilinnapeana ja andnud tugeva panuse linna arengusse linnavolikogu esimehena. Tegemist on kahtlemata väga pädeva kandidaadiga, keda kohalike omavalitsuste valimistel usaldas ligi 25 000 pealinlast,» tõi Ratas välja.

Tallinna meerikandidaadiks kinnitatud Mihhail Kõlvart ütles, et ametiketiga kaasnev vastutus on suur ning esimene eesmärk on hoida pealinna juhtides vähemalt sama taset kui Taavi Aas.