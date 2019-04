Pool aastat tagasi kadunud riigivara ilmus välja pärast Postimehe artiklit

Inspektsioon selgitas, et kuller käis kontoris kohal ja viis kindlasti paki minema. Omniva vastas, et saadetise üleandmist ei ole registreeritud, järelikult pole pakk riigiettevõtte käes.

«Meedial on ikka jõudu. Tuli selline üllatav uudis, et saame oma võrgusilmamõõtja tagasi ega peagi uue ostmiseks kulutust tegema. Omniva leidis selle enda juurest üles,» teatas keskkonnainspektsiooni pressiesindaja Leili Tuul täna.

«Pakk leiti tänu Postimehes avaldatud fotole, mis meil varem puudus. On kahju, et uurimise käigus käigus ei taibanud ise saadetise sisust fotot küsida,» rääkis Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv.

Kaiv selgitas, et paki leidmise valguses on nüüd selge, et kuller paki ikkagi sai, kuid teadmata põhjustel jõudis saadetis Omnivasse aadressiandmeteta ning puudus märge ka paki üleandmise kohta.

«Järeldame, et kui kliendi saadetis on kadunud, on kõige parem see tuvastada pildi abil,» tõdes Kaiv.