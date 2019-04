Reps kõnelustel aborditeema arutamisest: see oli väga raske hetk

«Ei ole ju kahtlustki, et see pole meie ideaalne valijakoalitsioon, aga nii need hääled välja tulid,» ütles Keskerakonna juhatuse liige ja tõenäoliselt jätkav haridusminister Reps saates.

Reps rääkis, et esimesed kümme päeva kokku 26 päeva kestnud Keskerakonna, EKRE ja Isamaa vahelistest koalitsioonikõnelustest olid väga tulised. «Mõni hetk oli tõesti selline, kus nii üks kui teine pool tundus, et mingi piir on nüüd ületatud,» ütles ta.

«Ka minul isiklikult oli paar korda tunne, et ei ole võimalik edasi minna,» ütles Reps. «Aborditeema oli üks, kus minu jaoks oli väga-väga raske olla ruumis ja arutada tõsimeelselt. Kui ümber laua istuvad reas sellised väärikas eas meesterahvad ja arutavad teemat, mida naine võib teha ja mida ei või... Ma saan aru, et see on väga tundlik teema, aga see oli väga raske hetk,» rääkis Reps. Ka kodakondsusteemad, Rail Baltic ja rahastust puudutavad küsimused olid tema sõnul keerulised arutada.

Reps ütles, et kõnelustel isiklikuks ei mindud. «Solvanguid või sellist asja ei olnud mitte kordagi,» sõnas ta. «Üks või teine kõrgendas häält, mõni pidas pikema monoloogi ja selgitas oma erakonna seisukohti,» kirjeldas Reps. «EKRE tuli väga suurte lubadustega valimistele ja leida sealt kompromiss sõnastuslikult selline, mis oleks ühiskonnas arusaadav, oli kohati täitsa keeruline,» lisas ta. Kui oli vaja leida kompromisse, oli EKRE Repsi hinnangul konstruktiivne.



«Huvitavaid tsitaate» tuleb EKRE liikmetelt Repsi sõnul aga endiselt. «Oli muidugi lootus, et see kõik jääb valimiste eelsesse aega,» märkis ta.