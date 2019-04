Tulevane maaeluminister: tulevikus ma ei kavatse piiripealseid postitusi enam teha

Tulevane maaeluminister Mart Järvik jagas veel selle aasta 10. märtsil oma Facebooki ajajoonel postitust, mille järgi juhivad Eesti riiki «salajuudid ja sionistid». Tekstis väidetakse, et Siim Kallas, Toomas Hendrik Ilves on juudid ning ei seisa seega Eesti riigi eest. «Seda peab lugema, et teada kes on kes,» kirjutas Järvik.