Indrek Tarand: Brexit näitas referendumit kui «tömpi tööriista»

Loetud nädalate pärast tähistame 15 aasta möödumist Euroopa Liiduga ühinemisest. Tuleb vist tõele näkku vaadata ja tunnistada, et see ei olnud see Euroopa, kus me praegu oleme.

Tegelikult on ta ikka suhteliselt sama Euroopa, mis on fikseeritud Lissaboni lepinguga ja me astusime sellesse Euroopasse, mis ka täna tegutseb. Aga nii, nagu muutub ilmastik, tekivad ka igasugused kriisid. Euroopas on rahanduslikke kriise, kui me mõtleme Kreekast või Portugalist, meil on brittide omapärane poliitiline seisund, meil on Venemaa agressioon Krimmis, meil on üha võimsamaks muutuv Hiina ja meil on Ameerika Ühendriigid, kes käitub varasemast teistmoodi.

Lisaks on meil Euroopa Liidu enda sisemine institutsionaalne kriis. Euroopa Liidu põhiasutused ja peamised protseduurid juurutati 15-liikmelise ühenduse jaoks ning need ei ole 28-liikmesriigi puhul piisavalt efektiivsed. See on kohati keeruline ja kohmakas.

Toon näite. Meil on Luksemburgis väga tähtis asutus, mis vajadusel saadab liikmesriikidesse presidente ehk Euroopa Kontrollikoda. Mind on parlament nimetanud selle kontrollikoja raportööriks. See kontrollikoda loodi algselt selleks, et auditeerida Euroopa Liidu raha jaotamist ja selle jagamise protsesse. Kui liikmesriigid nimetavad sinna, kui Iiri erand välja arvata, kodukamaral kasutuks osutunud poliitikuid, siis on tekkinud teatud mõttes pansionaat. Kas meil on vaja sellist 28-liikmelist endiste peaministrite või asepeaministrite kogu? Ei ole, piisaks sellest, kui seal töötaksid professionaalsed audiitorid. Kui selles protsessis on ilmtingimata vaja liikmesriikide poliitilist osalust, siis kaasame neid kordamööda, näiteks põhimõttel 14 ja 14.

Ma olen seda algatust ka tutvustanud, kuid siis vangutatakse päid ja öeldakse, et see nõuab ju lepingu muutmist ja selleks tuleb leping «lahti võtta» ning seda me ei soovi praegu teha, sest Saksamaal tulevad valimised ja Brexit on lõpetamata... Ettekäändeid leiab alati, kuid nende asjadega tuleb tegeleda ja selleks kohaks ongi Euroopa Parlament. Seetõttu on ka eriti väikeriigi puhul oluline, et sinna valitud saadikud oleksid Euroopa keskmisest nutikamad.

Sinu kolleeg Euroopa Parlamendis, kelle nimi on Igor Gräzin, on avalikult euroskeptiline. Muuhulgas on ta väitnud, et Euroopa Liidu tõttu ehitatakse teid valesti, Eesti põllumehed normaalset toetust ei saa ja ei hakkagi saama, on tekkinud uus bürokraatlik majandusharu nagu «kasutute projektide kirjutamine raha saamiseks»... Selliseid euroskeptikuid tuleb üha juurde.