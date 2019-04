Saksamaa on tänavu Eestisse tagasi saatnud kaks kvoodipagulaste peret

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja sõnul on Saksamaa tänavu Eestisse tagasi saatnud ühe Süüriast pärit kvoodipagulaste perekonna ning lähiajal jõuab Eestisse ka üks Iraagist pärit kvoodipagulaste perekond.

«Eestisse tagasijõudnuna elavad need pered siin edasi oma kehtivate elamislubadega ning nende õiguslik staatus ei muutu,» sõnas pressiesindaja.

Mõlemad perekonnad koosnevad vanematest ja lastest, neis on kokku 11 inimest.

Ta lisas, et politsei- ja piirivalveamet ei täpsusta perekondade elupaiku ega lahkumise või saabumise üksikasju.

Eestisse tagasi saadetavad rahvusvahelise kaitse saajad on seotud selle omavalitsusega, kuhu nad rahvastikuregistri järgi sisse kirjutatud on. Kui nad on Eestist eemal viibimise ajal jäänud ilma oma eluruumidest, siis riik teistkordselt eluasemega seotud kulusid ei kata ning kokkuleppel kohaliku omavalitsusega leitakse tagasitulnutele eluase.