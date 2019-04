USA mõttekoda: Põhja-Korea tuumarajatises täheldati tegevust

Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskus (CSIS) teatas, et Yongbyoni tuumarajatisest 12 aprillil tehtud satelliidifotodel on näha viit raudteevagunit kompleksi uraanirikastusrajatise ja radiokeemialabori lähedal.

«Varem on neid eriotstarbelisi raudteevaguneid seostatud radioaktiivse materjali liigutamise või ümbertöötluskampaaniatega,» teatas Washingtonis asuv mõttekoda.

Tuumarelvitustamiskõnelused USA ja Põhja-Korea vahel on seisakus alates veebruari lõpus tulemusteta lõppenud Vietnami tippkohtumisest ning Põhja-Korea liider Kim Jong-un ütles eelmisel nädalal, et on avatud uutele kõnelustele Ühendriikide presidendi Donald Trumpiga vaid juhul, kui Washington tuleb neile «sobiva suhtumisega».