Perearst Karmen Joller kommenteeris halvustavalt naisteriiete müügiga tegelevat tütarlast. FOTO: Erakogu

Neljapäeva õhtul sattus interneti ringlusesse ühe Facebooki naisteriiete müügi postitus, kus kommenteeriti halvustavalt rõivaid esitlenud tüdrukut. Üks kommenteerijatest oli aasta arsti tiitliga pärjatud perearst Karmen Joller.

Kirlit Riided Hanneste OÜ juht Kirlit Tuvike rääkis Postimehele, et kõik sai alguse neljapäeva õhtul, kui ta juhuslikult märkas, et keegi on ettevõtte Facebooki postitust jaganud.

Kirliti postitust jagati edasi sõnumiga: «Mis see on?». FOTO: Erakogu

«Eile ei süvenenud sellesse, kuid täna jälgisin rohkem ning seda lugedes sain aru, et see ei ole normaalne,» ütles Tuvike, kes on ise kõrvaloleval fotol. Ta lisas, et pilte on vaja just riiete müümiseks, et inimesed saaksid tootest parema ülevaate ning vajadusel tuleksid neid ka kohapeale proovima ja vaatama.

Ettevõtte Facebooki lehele pani ta üles postituse, kus kirjutas, et on olemas uus kaup ning seda jagati edasi sõnumiga: «Mis see on?».

Sellele samale jagatud postitusele kirjutas oma kommentaari alla ka perearst, 2017. aasta arstiks valitud Karmen Joller.

«See on lihtsalt tugeva rühihäirega vesipäine.. neiu (vist). Ei ole ilus invaliidi üle ilkuda,» kirjutas ta. Perearstile kirjutati vastus, kus küsiti, et kas ta ka mõtles enne, kui nii kirjutas. Joller vastas küsimusele, et muidugi mõtles ja täpsustas, et pidas silmas seda, et enne photoshoppimist (pildi töötlemist - toim.) võiks pildistaja tutvuda inimese anatoomiaga. «Nii kehva kvaliteeti pole ma ammu näinud,» kirjutas Joller.

Perearst kommenteeris jagatud postitust. FOTO: Erakogu

Perearst Karmen Joller ütles Postimehele, et ta ei soovinud ühtegi inimest alavääristada. «Mulle tundus, et see pilt on photoshopitud ja see inimene, seal peal, nägi nii ebaloomulik välja. Ja siis ma kommenteerisin,» rääkis Joller ja lisas, et ta ei teadnud, et postitus on avalik. Ta ütles, et ta vabandas avalikult kohe pärast seda, kui nägi, et tema väljaütlemist ei mõistetud. «Ma olen omad vabandused öelnud ja minu poolt võiks see olla lahendatud. Mul on väga kahju, kui inimene ei saa oma rahu,» vabandas Joller.

Tõesti oli perearst kirjutanud avaliku vabanduse. «Näen, et siingi kommenteeritakse minu väljaütlemist. Jah, Kommenteerisin tõesti nii. Vabandan,» kirjutas ta. «Kirjutasin ka, et võtan oma sõnad tagasi, kui tegu pole photoshopiga- ja võtsingi. Vabandan kõigi ees, keda minu kommentaar riivas.»

Perearsti avalik vabandus. FOTO: Erakogu

Karmen Joller lausus toimetusele, et talle tõesti tundus, et tegemist on halvasti töödeldud pildiga (sama oli ka ta avalikus vabanduses kirjas) või pildistamisnurk muutis inimest. «Tegelikult nutitelefonide kaamerad moonutavad inimest, see oli see põhjus,» sõnas Joller ja ütles, et tegemist oli temapoolse arusaamatusega ning kui inimesele sellest ei piisa, siis ta ei kujuta ette, mida ta peaks veel tegema. «Ma ei oskagi rohkem midagi teha.» Karmen Joller märkis ära, et ta ei mõtle tegelikult nii, sest kui inimesel on puue, siis ta üritab teda aidata ning ütles, et see ongi ta töö. «Kuid selle pildiga ma ei mõelnud nii nagu välja kukkus,» seletas Joller.