Päev algab Kremlist kümmekonna minuti pikkuse jalutuskäigu kaugusel asuva Eesti saatkonna juurest, kus on kohal juba paar Eesti ajakirjanikku ning Venemaa telekanalite Pervõi Kanal ja Zvezda võttegrupid. Jääme saatkonnahoone vastas asuva tuletõrjedepoo ette ootama ja teeme telefoniga mõned pildid. See äratab saatkonda valvava politseiniku tähelepanu, ta tuleb üle tee, küsib dokumente ja uurib, mida me teeme. Sõna «Postimees» ei ütle talle midagi ning ta küsib lehe nime mitu korda üle. Näitan Venemaa välisministeeriumi antud pressiakrediteeringut, millel on väljaande nimi kirjas. Politseinik kaob mõneks hetkeks saatkonna ees asuvasse valvuriputkasse, tuleb tagasi, tagastab dokumendid ja soovib edu.