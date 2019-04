Hussar teeb ettepaneku muuta ülestõusmispühade teine püha riigipühaks ja puhkepäevaks

«Valdavas osas Euroopas on homme vaba päev ja seda põhjusel, et nendes riikides on ka teine ülestõsumispüha kuulutatud riigipühaks,» kirjutas Hussar oma Facebooki kontol täna hommikul.

«Vaid Eestis, Maltal ja Portugalis on tegu tavalise tööpäevaga. Kesk- ja Lääne-Euroopa riikides on veel mitmeid kirkukalendri järgi liikuvaid pühasid, mil inimesed saavad nautida töövaba päeva.»

Eestis on siiani vabade päevade juurdeloomisesse suhtutud tõrjuvalt. Viimati värviti kalendris punaseks 20. august. Täiendavate vabade päevade puhul on alati vastuargumendina välja toodud, et see mõjub halvasti majandusnäitajatele ning ettevõtete konkurentsivõimelisusele.

«Täna on aeg küll sealmaal, et muuta ülestõusmispühade teine püha riigipühaks ja puhkepäevaks,» märkis Hussar.