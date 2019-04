Jüri Ratas: küsisin politseilt Kuusiku perekonnas toimunu kohta

Kuidas te kommenteerite presidendi tänast protestireaktsiooni minna saalist välja, kui üks minister (Marti Kuusik) andis ametivannet?

Tema otsus.

Kuidas te kommenteerite, miks pidas president seda vajalikuks?

Ju tema käitumine on seotud väidetega, mis nüüd tund aega tagasi on meedias üles tõstatatud.

Kas president on selles juhtumis oma andmetes kuidagi kindlam, sest tema jalutas saalist välja, aga teie nimetasite ta (Kuusiku) ametisse?

Mul ei ole andmeid, kas president saab olla kindlam või mitte. Mina olen suhelnud Marti Kuusikuga, Mart Helmega, öelnud, et lähisuhtevägivallal Eesti ühiskonnas kohta ei ole. Kui need väited on kuidagi tõesed, siis selline minister valitsuses töötada ei saa. Ma olen küsinud, kas tema peres on olnud lähisuhtevägivalda, perevägivalda, ta on öelnud, et ei ole.

Millest rääkisite hommikusel kokkusaamisel Marti Kuusikuga? Mis sõnastuses see oli?

Konkreetses sõnastuses ja küsimus oli, kas on olnud perevägivalda või ei ole. Mis on tema kommentaar sellele, ta ütles, et ei ole olnud. sellel teemal oligi vestlus.

Kas oli konkreetne soovitus teie poolt EKRE juhtidele, et kaaluda sellele ministrikohale kedagi teist?

Minu poolt oli konkreetne jutt, et kui selline asi on olnud, kui need kahtlustused on tõesed, siis selline mees ei saa töötada Eesti vabariigi valitsuses.

Kas saite absoluutse kinnituse, et sellist asja pole olnud ja võib astuda rahulikult ametisse?