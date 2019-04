Kuusik helistas Helme ees oma eksabikaasale

Mart Helme ütles, et rääkis täna telefoni teel ministri Marti Kuusiku endise abikaasaga, kes kinnitas talle, et jutud täna ministriametisse kinnitatud Marti Kuusiku koduseinte vahel toimunud perevägivallast ei vasta tõele. «Täna hommikul Marti Kuusik valis oma eksabikaasa numbri ja me võisime otse ja tema enda suust kuulda, et ta eitas seesuguseid süüdistusi,» ütles Helme.