Fotod: Viru Keskuse katusel seisab mees, kes ähvardab alla hüpata

Politsei põhja prefektuuri pressiesindaja Marie Aava ütles, et üritatakse meest katuselt alla saada. «Täna kell 15.50 teatati, et Viru keskuse katusel viibimiseks mitte ettenähtud alal viibib meesterahvas. Hetkel on sündmuskohal politseinikud, päästjad ja kiirabi, kes teevad kõik, et mees ohutult katuselt alla saada.» ütles Aava.

Põhja päästekeskuse pressiosakond teatas, et Viru Keskuse ette on toodud ka «padi». «Sündmus on politsei käsutuses. Info, et ähvardab alla hüpata, vastab tõele.»

Sündmuskohal viibiv Postimehe reporter Anna Põld ütles, et olukord on Viru Keskuse juures paraja segaduse tekitanud. «Tänav on kinni. Mees kõnnib katusel edasi-tagasi ja tal on midagi käes. Pääste, kiirabi ja politsei ootavad ja vaatavad. Möödujad filmivad ja pildistavad,» ütles ta.

Politsei ajas sündmukohal viibivad inimesed minema: «Minge omi asju tegema, ei ole vaja nii palju tähelepanu.»

Mees on praeguseks katusel jalutanud juba ühe tunni.

Viru bussiterminalist hetkel ükski buss ei välju ning Gonsiori ja Laikmaa tänaval liiklus häiritud.

Viru Keskuse ette on toodud erkkollane suur «padi». FOTO: Anna Põld