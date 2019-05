Fotod ja video: vaata, kuidas Eesti eriüksused laeva hõivamist harjutasid

Kaitseväe erioperatsioonide väejuhatuse ülema kolonel Riho Ühtegi sõnul on ministeeriumite vaheline koostööd oluline, mistõttu panustatakse ühiselt kaitseväe ja siseministeeriumi eriüksuste väljaõppese, osaletakse üksteise õppustel ning jagatakse omavahel oskusteavet.

«Väikeriigina peame oma piiratud ressursse maksimaalselt ära kasutama ja eriüksuste koostöö on üks näide sellest, kuidas sarnase ettevalmistusega, kuid igapäevaselt erinevate ülesannetega üksused vajadusel üksteist toetada saavad,» ütles kolonel Ühtegi.

Tema sõnul on tänapäevane ohupilt ja konfliktide olemus muutunud ning näiteks hübriidohu puhul on keeruline vahet teha, millal pöördub politsei pädevusse kuuluv olukord sõjaliseks tegevuseks.

«Just selline olukord võib tekkida ka merel. Üldjuhul räägime me terrorismivastasest operatsioonist, kuid teatud olukordades võib tegu olla täiesti sõjalisi eesmärke täitva operatsiooniga. Samas on taktikaline käitumine mõlemal puhul üsna sarnane,» ütles kolonel Ühtegi lisades, Eesti peab mereriigina olema valmis lahendama mistahes olukordi merel.

TS Laevad mereohutusjuht Meelis Mägi sõnul on sujuva ja katkematu parvlaevaühenduse tagamine ning reisijate turvalisus nende jaoks esmatähtsad. «Koostöö harjutamine kaitseväe ja politseiga on vajalik ja loogiline samm, et olla valmis kiirelt reageerima võimalikes ohuolukordades,» lisas Mägi.