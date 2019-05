Kert Kingo: meil ei maksa ennast petta sellega, et kõik väga usuvad e-hääletuse turvalisusesse

«Aktuaalsele kaamerale» antud intervjuus ütles tulevane minister, et ta võttis pika mõtlemisaja eelkõige sellepärast, et ta osutus valituks riigikogu liikmeks. «Riigikogusse suundusin ikkagi valijatele antud lubadusi täitma.»

Kingo ütles, et ta ei tunne ennast teise variandina, kui ta kohe ei saanud valituks ministri ametisse. «Ei, absoluutselt, sest ma ei ole seda,» lausus ta. Kingo ei ole nõus väitega, et EKRE ei suuda valida ministrit. Tema arvates on probleem selles, et meedia on suhtunud kandidaatidesse teisiti ning see on tekitanud alalhoidva ja kaitseinstinkti inimestes.

Tulevane väliskaubandus- ja IT-minister ei oska praegusel hetkel öelda, et millised on tema täpsed suunad väliskaubanduses, selleks peab ta ennast täpsemalt kurssi viima. «Hindama seda, et mis on eesmärkideks seatud ja mis on saavutatud, mida võiks paremini teha,» lausus ta.