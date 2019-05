Tänavaküsitlus: mida arvab venekeelne elanikkond Keskerakonna reitingu langusest?

«Neil võib olla õigus, aga mida ma isiklikult asjast arvan, on teine küsimus,» vastas Lasnamäe elanik Anastasia. «Keskerakond on ennast ajalooliselt positsioneerinud, kui venekeelse elanikkonna huvide eest seisja, aga kui nad moodustavad koalitsiooni parteiga, mis ütleb, et venelastel pole siin kohta, siis see tekitab mõningaid küsimusi,» ütles ta. Anastasia mõtleb kaks korda järgmisel korral, enne kui kellegi poolt hääletab.

Aleksandr jätkab Keskerakonna poolt hääletamist ning mõistab, miks erakond ei teinud Reformierakonnaga koalitsiooni. «See, mis oli enne Reformierakond, on nüüd EKRE, nad on üks ja sama. Loomulikult Keskerakonna poolt, ma olen viimased 20 aastat hääletanud Keskerakonna poolt. Olin ise ka Rahvarinde liige,» lausus Aleksandr. Ta läheb ka europarlamendi valimistele ja hääletab Yana Toomi poolt, kuna Toom hoiab ennast nähtaval. «Teisi ma ei tea. Neid ei ole näha, millega nad tegelevad.»

Nikolai ei jälgi reitinguid. «Nad loevad protsente, see partei tõusis nii palju ja see kaotas nii palju protsente. Sellel aastal on neil nii palju, eelmisel aastal oli nii palju. Nii palju protsente kukkus nii palju tõusis. See ei ole minu jaoks tegelikult huvitav,» rääkis Nikolai ja lisas, et õnneks või kahjuks on ta Venemaa kodanik ja ei saa valimistel osaleda. Tema abikaasa ja tütar aga käivad valimas.