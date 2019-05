Margus Kolga: Eesti on head šansid saada ÜRO Julgeolekunõukogusse

Kolga, kes on kampaania raames läbi sõitnud kümneid riike ja tutvustanud Eestit kümnetele diplomaatidele nentis siiski, et nii suures organisatsioonis nagu ÜRO, kus on 193 liiget, ei saa kunagi millelegi päris kindel olla. Ajalugu on näinud, et riikide esindajate kohtumistel antakse vahel ka katteta lubadusi. «Nii see kahjuks on. Hääletamine on salajane ja keegi ei tea, mida riigi esindaja, kes laua taga istub hääletussedelile tegelikult kirjutab,» ütles Kolga.