Reformierakond umbusaldusavalduse tekstis Mart Helmest: ta ei mõista ministriks olemisega kaasnevat vastutust

«No me oleme omalt poolt uurinud neid allikaid ja me oleme selgeks teinud, et me teame isegi nende nimesid tegelikult, mitte politsei kaudu, vaid n-ö meie kohalikud erakonna liikmed – noh, Rakvere on väike linn – teavad, kes neid kuulujutte levitavad.» See oli kõikide nende inimeste, kes on oma teadmistega ajakirjanduse või politsei poole pöördunud, ähvardamine. Siseministri poolt on selline tegevus lubamatu. Lähisuhtevägivalla tõkestamine on üks siseministeeriumi haldusala prioriteete. Siseministrina ei saa jätkata inimene, kes perevägivalla teemat naeruvääristab.​

2. Peaministri asetäitjana on ta kahjustanud Eesti liitlassuhteid, julgeolekut ja rahvuslikke huvisid kasutades ministriks vannutamise puhul valge ülemvõimu märke ning kutsudes Eestisse ja võttes vastu Marine Le Peni, kelle seisukohad Venemaa suunal ei ühti Eesti senise välispoliitikaga. Nende sammude tagajärjel on Eesti välismeedias tembeldatud fašistlikuks maaks. See on toonud kaasa mainekahju, mida isegi valitsuskoalitsiooni teised ministrid tunnistavad.



Nii näiteks ütles kaitseminister Jüri Luik 16.05 ETVs: «See Le Peni visiit Eestisse oli erakordselt kahetsusväärne. Ma olen täiesti nõus, et eriti asjaolu, et valituse liikmed võtsid ta vastu – see viis selle visiidi kõrgemale tasemele. Ma olen selles mõttes raskes olukorras, et ma pean homme minema Tapale, tervitama Prantsuse vägede uut kontingenti, kes saabub Eestisse, ja paratamatult kogu Prantsuse meedia on seda Le Peni visiiti täis. Nii et maine kahju on Eestile siin ilmselgelt olemas, sellest ei saa üle ega ümber.»



Kuigi kogu välismeedia seda märgi tegemist kajastab, siis Mart Helme teatas Riigikogu infotunnis: «Ei mõista, ei tunnista, ei vabanda, ei lase liberaalidel ette kirjutada endale, mida tohib ja mida ei tohi.» Ometi vabandas EKRE esindaja Marine Le Peni ees selle märgi kasutamise tõttu. Mart Helme on ka valitsuses olles jätkanud erakonna esimehena paremäärmusliku retoorika soosimist oma erakonnakaaslaste poolt. Selline retoorika on kahjustamas rahvusvaheliselt Eesti mainet ja meie liitlassuhteid.