Fotod ja video: teadlased tuletasid ministritele meelde, et lepped on mõeldud täitmiseks

Toona ei kirjutanud leppele alla märtsis riigikokku pääsenud parteidest vaid Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE). Rahvuskonservatiivid teatasid vahetult enne kokkuleppe allkirjastamist, et ei pea vajalikuks anda sellele oma allkiri, sest tarvis on seada suurem eesmärk.

«Meie, teadlaste, lootus on loomulikult, et poliitikud täidavad oma lubadusi ja see rahastus tõuseb nii kõrgele [nagu lubati],» ütles täna Vihulas Postimehele üks pöördumise üleandjaist, teaduskoja esindaja Andi Hektor.

Hektor tuletas meelde, et ennekõike on vaja rahastuse suurendamist meie ülikoolidele, mille abil saab hoida kõrghariduse taset heal tasemel. Aga seda on vaja ka Eesti majandusele.

«Kui meie tööstus ei muutu teadusrikkaks, ei tõuse ka see lisaväärtuse tootmine ja kui see omakorda ei tõuse piisavalt kõrgele, ei jõua me kunagi järgi nendele riikidele, kellele me tahaks, nagu Soome, Rootsi, Šveits või mõni tore teine rikas riik,» põhjendas Hektor.

Hektor mäkis, et värske võimuliit ei ole siiani jaganud selgitusi, mis kavatsused on neil teaduse rahastamisega. Seepärast on teadlased väheke mures. «Tahame küll usaldada poliitkuid, aga nagu öeldakse: «Usalda, aga kontrolli!» Nii tulimegi kohale, et isiklikult üks väike meeldetuletus ministritele üle anda.»

Kui teaduslepet aga ei kavatseta täita, siis Hektori sõnul lähevad noored teadlased Eestist minema. «Praegu on olukord juba kolmandat aastat nii kehv, et lihtsalt ei ole võimalik noori teadlasi tööle võtta,» selgitas ta.

Hektori kõrval täna oli ka avaliku pöördumise kaks teist koordinaatorit: Eesti Noorte Teaduste Akadeemia president Els Heinsalu ja Mario Kadastik, kes võtab Heinsalult teadusorganisatsiooni juhtimise üle juunist.

Valitsus kogunes eile hommikul Lääne-Virumaale Vihula mõisa, et arutada eelarvestrateegiat ja järgmise aasta eelarvet. Arutelu oli kavandatud kahepäevasena. BNS-ile teadaolevalt on aga ebatõenäoline, et kõnelused täna lõpule jõuaks, need jätkuvad ülehomme.