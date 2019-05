Hanna-Liina Võsa viib «West Side Story» tuttavatesse New Yorgi paikadesse

West Side Story on lugu 1950. aastate New Yorgist. Sealsete poola-iiri immigrantide peredest ja Puero-Ricast saabunute peredest pärit noorte omavahelistest kokkupõrgetest.

Võsa arvab, et see «nende» ja «meie» kokkupõrgete teema ja Estonia uuslavastus kõnetab ka tänast vaatajat.

«Selle versiooni puhul Estonias ongi vimka tehtud – teine vaatus on toodud tänapäeva. Minu meelest teeb see sellest eriti karmi tüki. Tükk ise ongi väga vägivaldne. Aga kuna kogu stilistika tuleb ka tänapäeva, siis see teeb kõik veel karmimaks. Sisserännanud ja kohalikud. Ma tõmban küll natukene paralleele Odini-sõdalaste ja pagulaste vahel. See on õõvastav tegelikult,» rääkis Võsa.