Võrdle PPA ankeete: «ema» ja «isa» on tagasi

Aprillis reageeris uudisele teravalt ka toona siseministri kandidaadi staatuses olnud Mart Helme (EKRE), sõnades, et eelmine siseminister on jätnud talle palju tööd. «Alates sellest, nagu eile [9. aprillil 2019 – A.P.] kuulsime, et lastel ei ole ema ja isa, vaid vanem 1 ja vanem 2, selle vastu hakkame võitlema. Ema ja isa on ühiskonna põhiväärtused. Ema, isa ja lapsed on ühiskonna kandjad. Vanem 1 ja vanem 2 ei tähenda mitte midagi,» sõnas ta.

Nüüd – nagu näha – on «ema» ja «isa» politsei- ja piirivalveameti lisaankeedis tagasi. Uurides siseministeeriumist, kas muudatuse taga on uus siseminister, tuli selgituseks, et muudatuse taga on hoopis Isamaa erakonda kuuluv rahvastikuminister Riina Solman. «Muudatuse ettepaneku tegi rahvastikuminister, kes on seisukohal, et ametlikes dokumentides peab alati võimalusel olema välja toodud see, kes on lapse ema ja kes lapse isa,» kõlas selgituseks.