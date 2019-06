Galerii: president ja õiguskantsler jagasid lastekaitsepäeval «Lastega ja lastele» tunnustusauhindu

Kuuendat korda toimunud sündmusel «Lastega ja lastele» andis laureaatidele tunnustusauhinnad üle Vabariigi President Kersti Kaljulaid ja õiguskantsler Ülle Madise.

«Enamik lapsi elab Eestis armastavas kodus ja neil on iga päev, kelle ja mille üle rõõmustada. Paraku on palju neidki, kelle mure või kasvuraskus nõuab erilist tuge. Õpetajad, tugispetsialistid, lastearstid ja psühholoogid, treenerid, asenduskodud, lastekaitsjad, kõik kaasteelised, kes lapsi ja vanemaid toetavad, teevad hindamatut tööd. Täna saame mitmeid neist kangelastest eriliselt tänada,» sõnas õiguskantsler Ülle Madise.

Tunnustusauhinna «Lapse suur tegu» pälvisid tänavu Sander ja Sigrid Salundo.

Sander oli väike vapper poiss, kes Saksamaal vähiravil olles sai endale vaprusekee. Iga läbitud raviprotseduuri eest lisandus keesse üks helmes. Iga helmes rääkis loo Sandri võitlusest, vaprusest ja lootusest. Kuna Sandrile andis kee jõudu ja oli toeks, tekkis tal mõte, et ka Eestis võiksid vähihaiged lapsed koguda vaprusekeesse kokku oma loo. Sandri teekond lõppes 8-aastaselt, kuid tema mõttest alguse saanud vaprusehelmeste valmistamise traditsioon on nüüdseks levinud üle Eesti.

Sandri õde Sigrid on olnud üks nendest, kes oma venna mõtet on aidanud ellu viia. Tänu Sigridile ja tema perele valmistatakse vähihaigetele lastele vaprusehelmeid paljudes peredes, lasteaedades, koolides ja töökohtadel. Vaprusehelmed on toeks kõigile neile lastele, kes peavad päevast päeva vaprat võitlust selle raske haigusega.

Sigrid ja tema pere hoolitsevad selle eest, et kõik need armastusega tehtud omanäolised helmed jõuaksid lasteni ja rõõmustaksid neid väikesi vapraid inimesi. Sigrid on ka see, kes Tallinna Lastehaiglas koos lapse perega lükib keele lapse teekonna raske haigusega, helmes helme haaval. Märgakem üksteist ja märgakem ilusaid hetki, ehk nagu ütles Sander: «Kui täna on hästi, siis ongi hästi!»

Muutuste looja auhinna pälvis Mari-Liis Mänd, kes on üks lasteabitelefoni (116111) loojatest. Kolleegide sõnul on Mari-Liis nagu Hunt Kriimsilm, kellel oli üheksa ametit. Ta nõustab abivajajaid ning hoolitseb selle eest, et lasteabitelefon oleks töökindel. Mari-Liis seisab hea ka selle eest, et lasteabitelefoni teenus käiks ajaga kaasas ning lapsed saaksid nõu ja abi küsida nii telefonitsi kui ka veebivestluse teel.

Tänu Mari-Liisi ja tema kolleegide igapäevasele tööle on kümne aasta jooksul saanud tuge ja abi tuhanded lapsed. On kümneid lapsi, kelle elule on Mari-Liis aidanud taas mõtte anda. Võib liialdamata öelda, et Mari-Liis on olnud mõnegi lapse elupäästja.

Elutööpreemia sai Ene Tomberg, kes on olnud aastakümneid aktiivne ja väsimatu laste huvide eest seisja. Laste tervist ja heaolu on ta pidanud oma südameasjaks nii lastearstina kui ka linnaametnikuna töötades ning paljusid muid kohustusi täites. Ta on üks Eesti lastekaitseliikumise algatajatest ja Eesti Lastekaitse Liidu asutajatest.