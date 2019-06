Leetrite uus tulemine: ülinakkav haigus reisib siia Ukrainast

Saja aasta jooksul on Eestis leetrid läbi põdenud üle 300 000 inimese. See on äärmiselt nakkav haigus, mis põhjustab kõrget palavikku, löövet ja võib lõppeda surmaga. Kui veel üle kümne aasta tagasi tundus, et leetrid on Eestist täielikult likvideeritud ja lapsed selle vastu vaktsineeritud, siis nüüd ründab haigus taas. Mai lõpu seisuga on Eestis registreeritud 17 haigusjuhtu. Miks see raske ja ometi välditav haigus tagasi on?