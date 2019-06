Kotka tänava raudteetunnel on taas avatud

Kristiine linnaosavanem Jaanus Riibe ütles, et tegemist on kohalikele elanikele olulise tunneliga, mis oli amortiseerunud ja vajas kiiret rekonstrueerimist. «Tänan AS Eesti Raudteed, kelle kiire tegutsemine tagab jalakäijate ohutuse ja liikumismugavuse ühest linnaosast teise. Jalakäijate tunneli olemasolu on vajalik ja on ka igapäevaselt aktiivses kasutuses, mistõttu ka tulevikus peab tunnel selles kohas jääma avatuks,» rõhutas Riibe.