Arteri esimene toimetaja: kuidas me peatoimetaja maha võtsime

Lugu läks käiku, toimetaja Priit Pullerits ütles: «Great!» Möödus paar päeva. Reede, Arteri ilmumise eelne õhtupoolik. Helistab Tartus Gildi 1 maja toimetuse sekretär – Mart Kadastik soovib kohtuda. See on ainumas kord, mil mul tuli oma kirjutatu eest lehe vastutava väljaandja palge ees seista. Läksime Viiraga trepist üles. Kadastikul oli meie loo külgede väljatrükk ees.

Lühike seletamine Kadastiku juures päädis lausega: «Kuivõrd Marko [Mihkelson] on öelnud, et see ilmub üle tema laiba, siis teeme nii, et nüüd on Urmas [Klaas] peatoimetaja ja tekst läheb trükki.»