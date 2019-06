Salajasel hääletusel: keegi koalitsioonist andis hääle oravale

Eesti keele õppe arengu ja rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni avaistungil valiti täna komisjoni esimees ja aseesimees. Juhiks pidi saama keskerakondlane Mihhail Stalnuhhin, kes on ka selle komisjoni loomise algataja.

Komisjoni kuuluvad koalitsioonierakonna liikmetest keskerakondlane Mihhail Stalnuhhin, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige Urmas Espenberg ja isamaalane Mihhail Lotman. Opositsiooni esindajatena on komisjonis sotsiaaldemokraat Helmen Kütt ja reformierakondlane Eerik-Niiles Kross.

Ometi valiti 3:2 häältega komisjoni esimeheks opositsiooniesindaja Kross. See tähendab, et lisaks Helmen Kütile andis üks koalitsioonierakonna esindajatest - Espenberg, Stalnuhhin või Lotman - hääle Krossile.

Väidetavalt on Stalnuhhin sellise asjade käigu üle pahane. Tähendab ju komisjoni juhi koht korralikku palgalisa. Ta ei läinud isegi komisjoni ühisfotole.

Kuna hääletus oli salajane, ei tea seda ametlikult keegi, kes Stalnuhhinile hääle andmata jättis, aga vastuse annab see, mis edasi toimus. Nimelt otsustas riigikogu juhatus kibekähku Isamaa palvel, et Lotman lahkub Eesti keele komisjonist ja asemele läheb Priit Sibul. See viitab selgelt, keda altvedamises kahtlustatakse.