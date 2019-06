G4Si peamine ülesanne on tagada, et keegi ei filmiks või pildistaks sündmuskohal toimuvat.

Warner Brosile on tähtsaim see, et võtete ajal kaitstaks intellektuaalset omandit nii hästi kui võimalik. Võtete ajal on lekete vältimiseks isegi võtteplatsidel olev kõrvaline filmitehnika kaetud või välja lülitatud. Ka massistseenide näitlejatel, kes jäävad vahele pildistamise või mobiiltelefoni väljavõtmisega, palutakse viivitamatult võtteplatsilt lahkuda.