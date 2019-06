Valitsus arutab neljapäeval viie miljoni leidmist Nolani filmile

Tegu on Eesti Filmi Sihtasutuse juures tegutseva tagasimaksefondi Film Estonia meetmega, kus makstakse filmitootjale tagasi 30 protsenti Eestis tehtavatest kuludest, kuna Nolani film läheb Eestis hinnanguliselt maksma 16,5 miljonit eurot, siis Film Estonia peaks katma sellest viis miljonit eurot, edastas ERRi uudisteportaal .

Filmi tootja Warner Bros on esitanud taotluse tagasimakseks Film Estoniale.

Eesti Filmi Instituudi juhataja Edith Sepp rääkis teisipäeval saates «Terevisioon», et toetusmeetmele on seatus karmid tingimused, näiteks peab filmitootja kulutama kindla osa tööjõumaksudele, Sepa sõnul ei ole see mingisugune imeprogramm, vaid seda kasutavad väga paljud riigid.