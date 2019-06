Prokuratuur on valmis Marti Kuusiku kriminaalasjaga kohtusse minema

Prokuratuur esitas kriminaaltoimiku kaitsjale tutvumiseks, kellel on aega kümme päeva taotluste esitamiseks, ütles ERRile ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova.

Kuusik ütles ERRile, et ta ei tea, kas tema kaitsja on kriminaaltoimiku kätte saanud ja sellega tutvunud. «Tutvume asjaga, muud ei olegi öelda. Raske on rääkida asjast, mida ei tea,» kommenteeris Kuusik, keda kaitseb kriminaalasjas advokaat Küllike Namm.