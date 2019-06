Nõmme sai endale Hundikuristiku

Tänavu aprillis määrati Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal ametlike kohanimedena Kõrgepea nuka, Hüppemäe, Lamemäe, Rõõmuallika metsa, Vanaka mäe, Hüppemäe metsa, Kõrgepea mäe, Lameoru, Nõmme mäe nimed. «Tallinna suuruse tõttu on linnas paratamatult rohkesti ühenimelisi kohti ning Hundikuristikke on kaks. Kesklinnas Kadrioru asumis ja Nõmme linnaosas Hiiu asumis paiknev Hundikuristik,» tõdetakse eelnõu seletuskirjas.

Linna nimekomisjon leidis, et vaatamata sellele, et ajaloolase Leho Lõhmuse andmetel on Nõmmel asuva Hundikuristiku nime mainitud juba 18. sajandil, on Kesklinnas Kadrioru asumis paiknev Hundikuristik, mille järgi on nime saanud ka Hundikuristiku oja, tuntum kohanimi. Seetõttu otsustas nimekomisjon kohanime unikaalsuse tagamiseks Nõmmel asuva Hundikuristiku nime puhul kasutada hargtäiendit ja toetas nime Mustamäe Hundikuristik. Kuigi Hundikuristiku org asub Nõmme linnaosas, lõikub org Mustamäe nõlva ja seepärast on kohanimi seotud looduslikult rohkem Mustamäe nõlvaga.