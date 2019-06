Pärnu maantee ärid sulgevad filmimise ajal veerand tunniks oma uksed

Kella ühe paiku oli Pärnu maanteel filmisaginat arvatust vähem. Ühistransport käis, kuigi hilines, liigelda said ka jalakäijad.

Tee ääres viibinud raadiosaatjatega võttemeeskonna liikmed tunnistasid, et parajasti oli käsil lõunapaus.

Pärnu maantee äärsete äride töötajad ütlesid, et ka hommikupoole oli liiklemist maanteel vähe. Vaid paaril-kolmel korral pani Nolani filmimeeskond Pärnu maanteel liiklemise täiesti kinni ning suunas jalakäijaid-uudistajad teelt kõrvale.

Lähedal asuvate äride müüjad ütlesid, et selleks ajaks pidid ka nemad oma uksed sulgema nii. et kliendidki jäid veerand tunniks poodidesse kinni.

Ida-Tallinna Keskhaigla Magdaleena üksuse vastas asuva Lillebutiigi müüa Triin arvas, et võib-olla filmimeeskond alles harjutab või kontrollib teed.

Kuigi Lillebutiik asub otse Pärnu maantee ääres, ütles Triin, et temaga pole filmimeeskonnast keegi ühendust võtnud ega täiendavat teavet jaganud, pigem on ta ise pidanud välja uurima, kus miskit toimub.

Rahvast on tema sõnul käinud täna lillepoes aga tavapärasest vähem - põhiliselt vaid kohalikud, sest kaugemalt tulijad autodega ligi ju ei pääse. «Suveaeg on muidu ka rahulikum,» nentis Triin.

Ka Vineeri peatuses asuva Ameerika riidepoe Stiilisahver müüja Marianne tõdes, et täna on poodi külastanud märgatavalt vähem rahvast, põhiliselt seetõttu, et filmimeeskond viis ajutiselt seni kohe poe vastas asunud bussipeatuse poest kaugemale.